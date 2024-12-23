سعر DegenX (DGNX)
سعر DegenX (DGNX) المباشر لليوم هو USD 0.03337535. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 698.30K. يتم تحديث سعر DGNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DegenX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.38
- تغيير سعر DegenX خلال اليوم هو -7.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.94M
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خلال اليوم، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.00274330267607089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.0103057640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ +0.0020994864 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.00382686653688065 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00274330267607089
|-7.59%
|30 يوم
|$ -0.0103057640
|-30.87%
|60 يوم
|$ +0.0020994864
|+6.29%
|90 يوم
|$ -0.00382686653688065
|-10.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-7.59%
-23.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DGNX is a decentralized and the governance token of the DegenX ecosystem, it is the cryptocurrency token that powers and benefits all holders in the DegenX ecosystem. It is backed by its base asset, providing token with an ever-increasing intrinsic baseline value. Hold DGNX and you have the right to propose or vote on proposals, lock token with the DGNX LockR which is the most advanced multichain token Locker on the Blockchain or stake DGNX or other token with StakeX smart contract. DGNX is deployed on the Avalanche C-chain with a maximum supply of 21,000,000 that will be migrated to other Blockchain in future without minting new tokens.
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