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سعر DegenX (DGNX) المباشر لليوم هو USD 0.03337535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 698.30K . يتم تحديث سعر DGNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DegenX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.38 - تغيير سعر DegenX خلال اليوم هو -7.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.94M

أداء سعر DegenX (DGNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.00274330267607089 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.0103057640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ +0.0020994864 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenX مقابل USD هو $ -0.00382686653688065 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00274330267607089 -7.59% 30 يوم $ -0.0103057640 -30.87% 60 يوم $ +0.0020994864 +6.29% 90 يوم $ -0.00382686653688065 -10.28%

تحليل سعر DegenX (DGNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0310475$ 0.0310475 $ 0.0310475 24 ساعة مرتفع $ 0.03611866$ 0.03611866 $ 0.03611866 عالية طوال الوقت $ 0.645497$ 0.645497 $ 0.645497 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -7.59% تغير السعر (7 أيام) -23.86%

معلومات سوق DegenX (DGNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: