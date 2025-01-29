سعر Degent (DEGENT)
سعر Degent (DEGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00124575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 573.04K. يتم تحديث سعر DEGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94K
- تغيير سعر Degent خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 460.00M
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خلال اليوم، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.00%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.
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