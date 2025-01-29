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سعر Degent (DEGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00124575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 573.04K . يتم تحديث سعر DEGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94K - تغيير سعر Degent خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 460.00M

أداء سعر Degent (DEGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degent (DEGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122816$ 0.00122816 $ 0.00122816 24 ساعة مرتفع $ 0.00126799$ 0.00126799 $ 0.00126799 عالية طوال الوقت $ 0.00126799$ 0.00126799 $ 0.00126799 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Degent (DEGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: