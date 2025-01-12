سعر DegenSwap (DSWAP)
سعر DegenSwap (DSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.183376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DegenSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 721.91
- تغيير سعر DegenSwap خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DegenSwap مقابل USD هو $ -0.0118096702511763 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenSwap مقابل USD هو $ -0.1208264280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenSwap مقابل USD هو $ -0.1573606852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenSwap مقابل USD هو $ -0.7936183345532089 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0118096702511763
|-6.05%
|30 يوم
|$ -0.1208264280
|-65.88%
|60 يوم
|$ -0.1573606852
|-85.81%
|90 يوم
|$ -0.7936183345532089
|-81.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-6.05%
-34.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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