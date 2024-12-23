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سعر Degens With Attitude (DWA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 481.46K . يتم تحديث سعر DWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degens With Attitude الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.56K - تغيير سعر Degens With Attitude خلال اليوم هو +3.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Degens With Attitude (DWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.03% 30 يوم $ 0 +0.12% 60 يوم $ 0 -69.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degens With Attitude (DWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degens With Attitude: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00211149$ 0.00211149 $ 0.00211149 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +3.03% تغير السعر (7 أيام) -24.32%

معلومات سوق Degens With Attitude (DWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: