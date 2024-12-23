سعر Degens With Attitude (DWA)
سعر Degens With Attitude (DWA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 481.46K. يتم تحديث سعر DWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degens With Attitude الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.56K
- تغيير سعر Degens With Attitude خلال اليوم هو +3.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degens With Attitude مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.03%
|30 يوم
|$ 0
|+0.12%
|60 يوم
|$ 0
|-69.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degens With Attitude: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+3.03%
-24.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.
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