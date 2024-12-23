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سعر DegenPad (DPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00436062 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.21K . يتم تحديث سعر DPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DegenPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 651.55 - تغيير سعر DegenPad خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر DegenPad (DPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ -0.0019121615 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ +0.0015884290 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ +0.000801563297631287 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.86% 30 يوم $ -0.0019121615 -43.85% 60 يوم $ +0.0015884290 +36.43% 90 يوم $ +0.000801563297631287 +22.52%

تحليل سعر DegenPad (DPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00419478$ 0.00419478 $ 0.00419478 24 ساعة مرتفع $ 0.00457938$ 0.00457938 $ 0.00457938 عالية طوال الوقت $ 0.02920669$ 0.02920669 $ 0.02920669 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) -25.84%

معلومات سوق DegenPad (DPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: