ما هو DegenPad ( DPAD )

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

المصدر DegenPad (DPAD) الموقع الرسمي