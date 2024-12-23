سعر DegenPad (DPAD)
سعر DegenPad (DPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00436062. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.21K. يتم تحديث سعر DPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DegenPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 651.55
- تغيير سعر DegenPad خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M
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خلال اليوم، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ -0.0019121615 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ +0.0015884290 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenPad مقابل USD هو $ +0.000801563297631287 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.86%
|30 يوم
|$ -0.0019121615
|-43.85%
|60 يوم
|$ +0.0015884290
|+36.43%
|90 يوم
|$ +0.000801563297631287
|+22.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+1.86%
-25.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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