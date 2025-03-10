سعر DegenLayer (DELAY)
سعر DegenLayer (DELAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 294.76K. يتم تحديث سعر DELAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DegenLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.36K
- تغيير سعر DegenLayer خلال اليوم هو -4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.80T
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خلال اليوم، كان سعر DegenLayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DegenLayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DegenLayer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DegenLayer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.87%
|30 يوم
|$ 0
|-53.48%
|60 يوم
|$ 0
|-91.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DegenLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-4.87%
-22.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Layer2 chain in Etherum using Optimism technology, designed specifically for memecoin trading. Equipped with DegenTerminal, the technology is a perfect environment for the biggest Degens in the world. Inspired by the famous Murad's speech during TOKEN2049 Singapore, which made the world realize web3 is about communities and movements they create around wonderful tokens around the world. Get Delay'ed.
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