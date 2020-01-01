توكنوميكس Degenerate SQuiD (SQDGN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degenerate SQuiD (SQDGN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degenerate SQuiD (SQDGN) Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. الموقع الرسمي: https://sqdgn.ai الوثيقة البيضاء: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf اشتر SQDGN الآن!

توكنوميكس Degenerate SQuiD (SQDGN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degenerate SQuiD (SQDGN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00384076 $ 0.00384076 $ 0.00384076 معرفة المزيد عن سعر Degenerate SQuiD (SQDGN)

توكنوميكس Degenerate SQuiD (SQDGN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degenerate SQuiD (SQDGN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SQDGN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SQDGN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SQDGN، استكشف السعر المباشر لتوكن SQDGN!

توقعات سعر SQDGN هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SQDGN؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SQDGN الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SQDGN الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!