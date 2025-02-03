سعر Degenerate SQuiD (SQDGN)
سعر Degenerate SQuiD (SQDGN) المباشر لليوم هو USD 0.00171772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SQDGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degenerate SQuiD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.85K
- تغيير سعر Degenerate SQuiD خلال اليوم هو -18.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SQDGN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SQDGN.
خلال اليوم، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ -0.00037865644298683 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00037865644298683
|-18.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degenerate SQuiD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-18.06%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SQDGN إلى AUD
A$0.0027998836
|1 SQDGN إلى GBP
￡0.0013913532
|1 SQDGN إلى EUR
€0.0016661884
|1 SQDGN إلى USD
$0.00171772
|1 SQDGN إلى MYR
RM0.0077125628
|1 SQDGN إلى TRY
₺0.0616317936
|1 SQDGN إلى JPY
¥0.2675864216
|1 SQDGN إلى RUB
₽0.1712738612
|1 SQDGN إلى INR
₹0.1486858432
|1 SQDGN إلى IDR
Rp28.1593397568
|1 SQDGN إلى PHP
₱0.1007271008
|1 SQDGN إلى EGP
￡E.0.0872258216
|1 SQDGN إلى BRL
R$0.0100314848
|1 SQDGN إلى CAD
C$0.0025250484
|1 SQDGN إلى BDT
৳0.2127567992
|1 SQDGN إلى NGN
₦2.8869204724
|1 SQDGN إلى UAH
₴0.0727626192
|1 SQDGN إلى VES
Bs0.09962776
|1 SQDGN إلى PKR
Rs0.485084128
|1 SQDGN إلى KZT
₸0.9040532132
|1 SQDGN إلى THB
฿0.0583337712
|1 SQDGN إلى TWD
NT$0.056598874
|1 SQDGN إلى CHF
Fr0.0015631252
|1 SQDGN إلى HKD
HK$0.0133810388
|1 SQDGN إلى MAD
.د.م0.0175035668