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سعر Degenerate SQuiD (SQDGN) المباشر لليوم هو USD 0.00171772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SQDGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degenerate SQuiD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.85K - تغيير سعر Degenerate SQuiD خلال اليوم هو -18.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Degenerate SQuiD (SQDGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ -0.00037865644298683 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degenerate SQuiD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00037865644298683 -18.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degenerate SQuiD (SQDGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degenerate SQuiD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00160204$ 0.00160204 $ 0.00160204 24 ساعة مرتفع $ 0.00211057$ 0.00211057 $ 0.00211057 عالية طوال الوقت $ 0.00211057$ 0.00211057 $ 0.00211057 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -18.06% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Degenerate SQuiD (SQDGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: