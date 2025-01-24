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سعر Degen Zoo (DZOO) المباشر لليوم هو USD 0.00181975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 765.95K . يتم تحديث سعر DZOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen Zoo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.92K - تغيير سعر Degen Zoo خلال اليوم هو -9.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.53M

أداء سعر Degen Zoo (DZOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.000185680823451098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.0007441552 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.0010983463 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.002402968843624952 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000185680823451098 -9.25% 30 يوم $ -0.0007441552 -40.89% 60 يوم $ -0.0010983463 -60.35% 90 يوم $ -0.002402968843624952 -56.90%

تحليل سعر Degen Zoo (DZOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179374$ 0.00179374 $ 0.00179374 24 ساعة مرتفع $ 0.00204077$ 0.00204077 $ 0.00204077 عالية طوال الوقت $ 0.087541$ 0.087541 $ 0.087541 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -9.25% تغير السعر (7 أيام) -40.97%

معلومات سوق Degen Zoo (DZOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: