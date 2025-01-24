سعر Degen Zoo (DZOO)
سعر Degen Zoo (DZOO) المباشر لليوم هو USD 0.00181975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 765.95K. يتم تحديث سعر DZOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen Zoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.92K
- تغيير سعر Degen Zoo خلال اليوم هو -9.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.53M
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خلال اليوم، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.000185680823451098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.0007441552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.0010983463 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Zoo مقابل USD هو $ -0.002402968843624952 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000185680823451098
|-9.25%
|30 يوم
|$ -0.0007441552
|-40.89%
|60 يوم
|$ -0.0010983463
|-60.35%
|90 يوم
|$ -0.002402968843624952
|-56.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-9.25%
-40.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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