توكنوميكس Degen USDC (DEGENUSDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degen USDC (DEGENUSDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degen USDC (DEGENUSDC) The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. الموقع الرسمي: https://app.morpho.org/vault اشتر DEGENUSDC الآن!

توكنوميكس Degen USDC (DEGENUSDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degen USDC (DEGENUSDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 416.86 $ 416.86 $ 416.86 إجمالي العرض: $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 العرض المتداول: $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 416.86 $ 416.86 $ 416.86 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.958257 $ 0.958257 $ 0.958257 السعر الحالي: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 معرفة المزيد عن سعر Degen USDC (DEGENUSDC)

توكنوميكس Degen USDC (DEGENUSDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degen USDC (DEGENUSDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEGENUSDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEGENUSDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEGENUSDC، استكشف السعر المباشر لتوكن DEGENUSDC!

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