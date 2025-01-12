احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEGENUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEGENUSDC.

سعر Degen USDC (DEGENUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 414.21 . يتم تحديث سعر DEGENUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Degen USDC خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 413.00

أداء سعر Degen USDC (DEGENUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen USDC مقابل USD هو $ -0.0002205597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ -0.0002205597 -0.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen USDC (DEGENUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999693$ 0.999693 $ 0.999693 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Degen USDC (DEGENUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: