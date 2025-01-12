سعر Degen Traded Fund (DTF)
سعر Degen Traded Fund (DTF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen Traded Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.41
- تغيير سعر Degen Traded Fund خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Degen Traded Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Traded Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Traded Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Traded Fund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.37%
|60 يوم
|$ 0
|-15.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Traded Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An Exchange-Traded Fund (ETF) is a basket of securities that trades on an exchange just like a stock does. Degen Traded Fund (DTF) is a basket of degen coins that trades on dex just like real degen coin does.
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