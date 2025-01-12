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سعر Degen The Otter (DGEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.89K . يتم تحديث سعر DGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen The Otter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.67 - تغيير سعر Degen The Otter خلال اليوم هو -3.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 943.08M

أداء سعر Degen The Otter (DGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen The Otter (DGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen The Otter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0011652$ 0.0011652 $ 0.0011652 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) -36.05%

معلومات سوق Degen The Otter (DGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: