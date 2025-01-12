سعر Degen The Otter (DGEN)
سعر Degen The Otter (DGEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.89K. يتم تحديث سعر DGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen The Otter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.67
- تغيير سعر Degen The Otter خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 943.08M
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خلال اليوم، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen The Otter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen The Otter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-3.21%
-36.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'
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