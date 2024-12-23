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سعر Degen Spartan AI (DEGENAI) المباشر لليوم هو USD 0.03834509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.24M . يتم تحديث سعر DEGENAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen Spartan AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98M - تغيير سعر Degen Spartan AI خلال اليوم هو -14.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Degen Spartan AI (DEGENAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ -0.00624733936104723 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ +0.0480208215 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00624733936104723 -14.00% 30 يوم $ +0.0480208215 +125.23% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen Spartan AI (DEGENAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Spartan AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03758055$ 0.03758055 $ 0.03758055 24 ساعة مرتفع $ 0.04872782$ 0.04872782 $ 0.04872782 عالية طوال الوقت $ 0.079475$ 0.079475 $ 0.079475 تغير السعر (1 ساعة) -4.14% تغير السعر (1يوم) -14.00% تغير السعر (7 أيام) -38.16%

معلومات سوق Degen Spartan AI (DEGENAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: