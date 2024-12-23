سعر Degen Spartan AI (DEGENAI)
سعر Degen Spartan AI (DEGENAI) المباشر لليوم هو USD 0.03834509. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.24M. يتم تحديث سعر DEGENAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen Spartan AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.98M
- تغيير سعر Degen Spartan AI خلال اليوم هو -14.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ -0.00624733936104723 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ +0.0480208215 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Spartan AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00624733936104723
|-14.00%
|30 يوم
|$ +0.0480208215
|+125.23%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Spartan AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.14%
-14.00%
-38.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
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