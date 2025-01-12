سعر Degen KongZ (KONGZ)
سعر Degen KongZ (KONGZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.98K. يتم تحديث سعر KONGZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen KongZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37
- تغيير سعر Degen KongZ خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 496.44M
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خلال اليوم، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.28%
|60 يوم
|$ 0
|-41.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen KongZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.17%
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Welcome to the cryptoverse's most electrifying journey: Degen Kongz! Prepare for an epic odyssey, navigating the pixelated realms with the most daring tribe on Solana! More than just a collection, Degen Kongz embodies a lifestyle of audacity and adventure, fostering a vibrant community united in our fiery resolve to reclaim our throne. Join us as we ignite passion for $KONGZ, mastering art, setting trends, and dominating the arena like never before!
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