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سعر Degen KongZ (KONGZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.98K . يتم تحديث سعر KONGZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen KongZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37 - تغيير سعر Degen KongZ خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 496.44M

أداء سعر Degen KongZ (KONGZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen KongZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.28% 60 يوم $ 0 -41.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen KongZ (KONGZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen KongZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.17%

معلومات سوق Degen KongZ (KONGZ)

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