معلومات سعر Degen Express (DEGEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -4.22% تغير السعر (7 أيام) -24.08% تغير السعر (7 أيام) -24.08%

سعر Degen Express (DEGEX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEGEX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEGEX على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEGEX +0.20% على مدار الساعة الماضية، -4.22% على مدار 24 ساعة، و -24.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Degen Express (DEGEX)

القيمة السوقية $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.85K$ 34.85K $ 34.85K إمداد دورة التداول 908.51M 908.51M 908.51M إجمالي العرض 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

القيمة السوقية الحالية لـ Degen Express هي $ 33.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEGEX يبلغ 908.51M، مع إجمالي عرض 951371042.3602728. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.85K.