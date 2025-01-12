سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH)
سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) المباشر لليوم هو USD 3,241.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGNETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen ETH Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.66
- تغيير سعر Degen ETH Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -556.5909464490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -180.9156624360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -556.5909464490
|-17.17%
|60 يوم
|$ -180.9156624360
|-5.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen ETH Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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