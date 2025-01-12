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سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) المباشر لليوم هو USD 3,241.31 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DGNETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen ETH Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.66 - تغيير سعر Degen ETH Staked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -556.5909464490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -180.9156624360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -556.5909464490 -17.17% 60 يوم $ -180.9156624360 -5.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen ETH Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,099.11$ 4,099.11 $ 4,099.11 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.14%

معلومات سوق Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: