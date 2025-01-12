شعار Degen ETH Staked ETH

سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

USD

مخطط سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) المباشر

$3,241.31
$3,241.31$3,241.31
0.00%(1D)

سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) لليوم

سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) المباشر لليوم هو USD 3,241.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGNETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen ETH Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.66
- تغيير سعر Degen ETH Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -556.5909464490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ -180.9156624360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen ETH Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -556.5909464490-17.17%
60 يوم$ -180.9156624360-5.58%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen ETH Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 0$ 0

$ 4,099.11
$ 4,099.11$ 4,099.11

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-4.14%

معلومات سوق Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 0.00$ 0.00

$ 29.66
$ 29.66$ 29.66

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المصدر Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

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