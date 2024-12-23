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سعر Degen Danny (DANNY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 518.05K . يتم تحديث سعر DANNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen Danny الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.58K - تغيير سعر Degen Danny خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Degen Danny (DANNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.20% 30 يوم $ 0 -48.80% 60 يوم $ 0 -76.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen Danny (DANNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Danny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00782618$ 0.00782618 $ 0.00782618 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) -24.21%

معلومات سوق Degen Danny (DANNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: