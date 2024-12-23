سعر Degen Danny (DANNY)
سعر Degen Danny (DANNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 518.05K. يتم تحديث سعر DANNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen Danny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.58K
- تغيير سعر Degen Danny خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Danny مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-48.80%
|60 يوم
|$ 0
|-76.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Danny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
+1.20%
-24.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Degen Danny is about Danny who is a typical degenerate gambler. There will be an episode about Danny and his adventure every week, with a story that all of us can connect to.
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