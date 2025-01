ما هو Degen Cet ( CET )

With the original developer stepping away and leaving the project and its social media behind, the degen cet community has rallied to take control. This initiative marks the first-ever community takeover on Degen Chain, aiming to push the project towards a new era of promise and collaboration.

المصدر Degen Cet (CET) الموقع الرسمي