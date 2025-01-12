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سعر Degen Cet (CET) المباشر لليوم هو USD 0.00002436 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen Cet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.39 - تغيير سعر Degen Cet خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Degen Cet (CET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen Cet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Cet مقابل USD هو $ -0.0000142463 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Cet مقابل USD هو $ -0.0000187564 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Cet مقابل USD هو $ -0.00004090917067600066 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000142463 -58.48% 60 يوم $ -0.0000187564 -76.99% 90 يوم $ -0.00004090917067600066 -62.67%

تحليل سعر Degen Cet (CET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Cet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00053011$ 0.00053011 $ 0.00053011 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.92%

معلومات سوق Degen Cet (CET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: