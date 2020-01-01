توكنوميكس Degen Capital by Virtuals (DEGENC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degen Capital by Virtuals (DEGENC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degen Capital by Virtuals (DEGENC) The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! الموقع الرسمي: https://degenc.app/ اشتر DEGENC الآن!

توكنوميكس Degen Capital by Virtuals (DEGENC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degen Capital by Virtuals (DEGENC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 626.74K $ 626.74K $ 626.74K إجمالي العرض: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M العرض المتداول: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 626.74K $ 626.74K $ 626.74K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00062717 $ 0.00062717 $ 0.00062717 معرفة المزيد عن سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

توكنوميكس Degen Capital by Virtuals (DEGENC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degen Capital by Virtuals (DEGENC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEGENC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEGENC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEGENC، استكشف السعر المباشر لتوكن DEGENC!

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