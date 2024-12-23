سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC)
سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC) المباشر لليوم هو USD 0.00207757. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر DEGENC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen Capital by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.91K
- تغيير سعر Degen Capital by Virtuals خلال اليوم هو -13.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M
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خلال اليوم، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000317591964415609 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000317591964415609
|-13.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Capital by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-13.25%
-29.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!
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