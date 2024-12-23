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سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC) المباشر لليوم هو USD 0.00207757 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر DEGENC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen Capital by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.91K - تغيير سعر Degen Capital by Virtuals خلال اليوم هو -13.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M

أداء سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000317591964415609 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen Capital by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000317591964415609 -13.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen Capital by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00209739$ 0.00209739 $ 0.00209739 24 ساعة مرتفع $ 0.0024$ 0.0024 $ 0.0024 عالية طوال الوقت $ 0.00674568$ 0.00674568 $ 0.00674568 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -13.25% تغير السعر (7 أيام) -29.62%

معلومات سوق Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: