توكنوميكس Degen AI by Virtuals (DGENAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degen AI by Virtuals (DGENAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degen AI by Virtuals (DGENAI) DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. الموقع الرسمي: https://degenai.dev/ اشتر DGENAI الآن!

توكنوميكس Degen AI by Virtuals (DGENAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degen AI by Virtuals (DGENAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 113.33K $ 113.33K $ 113.33K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 161.90K $ 161.90K $ 161.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001619 $ 0.0001619 $ 0.0001619 معرفة المزيد عن سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI)

توكنوميكس Degen AI by Virtuals (DGENAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degen AI by Virtuals (DGENAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DGENAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DGENAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DGENAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DGENAI!

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