سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI)
سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI) المباشر لليوم هو USD 0.00234878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M. يتم تحديث سعر DGENAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degen AI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.84K
- تغيير سعر Degen AI by Virtuals خلال اليوم هو -11.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
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خلال اليوم، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000292085944993277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000292085944993277
|-11.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-11.06%
-13.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.
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