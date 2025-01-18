احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DGENAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DGENAI.

سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI) المباشر لليوم هو USD 0.00234878 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M . يتم تحديث سعر DGENAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degen AI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.84K - تغيير سعر Degen AI by Virtuals خلال اليوم هو -11.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M

أداء سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000292085944993277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degen AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000292085944993277 -11.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degen AI by Virtuals (DGENAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degen AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0023672$ 0.0023672 $ 0.0023672 24 ساعة مرتفع $ 0.00264087$ 0.00264087 $ 0.00264087 عالية طوال الوقت $ 0.00560809$ 0.00560809 $ 0.00560809 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -11.06% تغير السعر (7 أيام) -13.07%

معلومات سوق Degen AI by Virtuals (DGENAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: