سعر DEFY (DEFY)
سعر DEFY (DEFY) المباشر لليوم هو USD 0.00002476. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEFY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.92
- تغيير سعر DEFY خلال اليوم هو -2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEFY مقابل USD هو $ +0.0000042553 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEFY مقابل USD هو $ +0.0000094162 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEFY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.47%
|30 يوم
|$ +0.0000042553
|+17.19%
|60 يوم
|$ +0.0000094162
|+38.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-2.47%
+21.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEFY is the utility token of DEFY, a play-to-earn NFT Blockchain mobile game. DEFY immerses players in a metaverse that bridges the virtual and physical worlds, fusing hyper casual code breaking gameplay, learn-to-earn elements and real world exploration with AR adventures.
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