سعر Defly (DEFLY)
سعر Defly (DEFLY) المباشر لليوم هو USD 0.00114276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEFLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K
- تغيير سعر Defly خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Defly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defly مقابل USD هو $ -0.0003140693 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defly مقابل USD هو $ +0.0003748377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defly مقابل USD هو $ +0.0003145414939099655 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ -0.0003140693
|-27.48%
|60 يوم
|$ +0.0003748377
|+32.80%
|90 يوم
|$ +0.0003145414939099655
|+37.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.29%
-27.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEFLY is the utility token of the Defly Wallet. Defly Wallet is Algorand’s main DEFI wallet for decentralized trading. It combines charts, swaps, and stats in one mobile app bringing real-time markets and portfolio monitoring to DEFI.
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