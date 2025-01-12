سعر DEFLI (FLI)
سعر DEFLI (FLI) المباشر لليوم هو USD 0.01370341. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 330.05K. يتم تحديث سعر FLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEFLI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42K
- تغيير سعر DEFLI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.08M
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خلال اليوم، كان سعر DEFLI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEFLI مقابل USD هو $ +0.0933570650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEFLI مقابل USD هو $ +0.0245867747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEFLI مقابل USD هو $ +0.0088075692388330075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0933570650
|+681.27%
|60 يوم
|$ +0.0245867747
|+179.42%
|90 يوم
|$ +0.0088075692388330075
|+179.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEFLI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+244.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.
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