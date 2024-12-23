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سعر DefiPlaza (DFP2) المباشر لليوم هو USD 0.0217758 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.45M . يتم تحديث سعر DFP2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DefiPlaza الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.30K - تغيير سعر DefiPlaza خلال اليوم هو +3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.46M

أداء سعر DefiPlaza (DFP2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.00083016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.0017236569 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.0057655502 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.008346231720536128 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083016 +3.96% 30 يوم $ +0.0017236569 +7.92% 60 يوم $ +0.0057655502 +26.48% 90 يوم $ +0.008346231720536128 +62.15%

تحليل سعر DefiPlaza (DFP2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DefiPlaza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02088536$ 0.02088536 $ 0.02088536 24 ساعة مرتفع $ 0.02436457$ 0.02436457 $ 0.02436457 عالية طوال الوقت $ 0.782959$ 0.782959 $ 0.782959 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) +3.96% تغير السعر (7 أيام) -20.11%

معلومات سوق DefiPlaza (DFP2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: