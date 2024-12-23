سعر DefiPlaza (DFP2)
سعر DefiPlaza (DFP2) المباشر لليوم هو USD 0.0217758. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.45M. يتم تحديث سعر DFP2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DefiPlaza الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.30K
- تغيير سعر DefiPlaza خلال اليوم هو +3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.46M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DFP2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DFP2.
خلال اليوم، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.00083016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.0017236569 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.0057655502 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DefiPlaza مقابل USD هو $ +0.008346231720536128 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00083016
|+3.96%
|30 يوم
|$ +0.0017236569
|+7.92%
|60 يوم
|$ +0.0057655502
|+26.48%
|90 يوم
|$ +0.008346231720536128
|+62.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DefiPlaza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+3.96%
-20.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DFP2 إلى AUD
A$0.03484128
|1 DFP2 إلى GBP
￡0.017202882
|1 DFP2 إلى EUR
€0.02068701
|1 DFP2 إلى USD
$0.0217758
|1 DFP2 إلى MYR
RM0.0979911
|1 DFP2 إلى TRY
₺0.766072644
|1 DFP2 إلى JPY
¥3.408130458
|1 DFP2 إلى RUB
₽2.237898966
|1 DFP2 إلى INR
₹1.849636452
|1 DFP2 إلى IDR
Rp351.222531474
|1 DFP2 إلى PHP
₱1.281288072
|1 DFP2 إلى EGP
￡E.1.107734946
|1 DFP2 إلى BRL
R$0.132396864
|1 DFP2 إلى CAD
C$0.031139394
|1 DFP2 إلى BDT
৳2.591537958
|1 DFP2 إلى NGN
₦33.708502884
|1 DFP2 إلى UAH
₴0.909575166
|1 DFP2 إلى VES
Bs1.1105658
|1 DFP2 إلى PKR
Rs6.036905034
|1 DFP2 إلى KZT
₸11.388961158
|1 DFP2 إلى THB
฿0.744514602
|1 DFP2 إلى TWD
NT$0.710544354
|1 DFP2 إلى CHF
Fr0.019380462
|1 DFP2 إلى HKD
HK$0.169197966
|1 DFP2 إلى MAD
.د.م0.218193516