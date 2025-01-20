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سعر definitely a cat ($CAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 678.97K . يتم تحديث سعر $CAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق definitely a cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.96K - تغيير سعر definitely a cat خلال اليوم هو +16.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 894.62M

أداء سعر definitely a cat ($CAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ +0.00010915 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010915 +16.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر definitely a cat ($CAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر definitely a cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00156008$ 0.00156008 $ 0.00156008 عالية طوال الوقت $ 0.00258566$ 0.00258566 $ 0.00258566 تغير السعر (1 ساعة) -8.06% تغير السعر (1يوم) +16.80% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق definitely a cat ($CAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: