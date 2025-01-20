سعر definitely a cat ($CAT)
سعر definitely a cat ($CAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 678.97K. يتم تحديث سعر $CAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق definitely a cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.96K
- تغيير سعر definitely a cat خلال اليوم هو +16.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 894.62M
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خلال اليوم، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ +0.00010915 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر definitely a cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010915
|+16.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر definitely a cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.06%
+16.80%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.
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