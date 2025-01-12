سعر DeFine (DFA)
سعر DeFine (DFA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 945.39
- تغيير سعر DeFine خلال اليوم هو +12.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeFine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.36%
|30 يوم
|$ 0
|-21.40%
|60 يوم
|$ 0
|+0.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+12.36%
-10.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The core of DeFine is SOCIAL. DeFine aims to build a decentralized NFT-based social network for web 3.0.
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