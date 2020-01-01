توكنوميكس Defina Finance (FINA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Defina Finance (FINA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Defina Finance (FINA) $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. الموقع الرسمي: https://defina.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.defina.finance/ اشتر FINA الآن!

توكنوميكس Defina Finance (FINA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Defina Finance (FINA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.10K $ 48.10K $ 48.10K إجمالي العرض: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M العرض المتداول: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.10K $ 48.10K $ 48.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00057069 $ 0.00057069 $ 0.00057069 السعر الحالي: $ 0.00081666 $ 0.00081666 $ 0.00081666 معرفة المزيد عن سعر Defina Finance (FINA)

توكنوميكس Defina Finance (FINA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Defina Finance (FINA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FINA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FINA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FINA، استكشف السعر المباشر لتوكن FINA!

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