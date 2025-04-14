احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FINA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FINA.

سعر Defina Finance (FINA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.90K . يتم تحديث سعر FINA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Defina Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Defina Finance خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 58.89M

أداء سعر Defina Finance (FINA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ 0 -53.59% 60 يوم $ 0 -47.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Defina Finance (FINA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Defina Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 9.63$ 9.63 $ 9.63 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -22.73%

معلومات سوق Defina Finance (FINA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: