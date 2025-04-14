سعر Defina Finance (FINA)
سعر Defina Finance (FINA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.90K. يتم تحديث سعر FINA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defina Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Defina Finance خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 58.89M
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خلال اليوم، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defina Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-53.59%
|60 يوم
|$ 0
|-47.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defina Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.41%
-22.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
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