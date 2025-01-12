سعر Defigram (DFG)
سعر Defigram (DFG) المباشر لليوم هو USD 1.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defigram الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.11K
- تغيير سعر Defigram خلال اليوم هو -7.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DFG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DFG.
خلال اليوم، كان سعر Defigram مقابل USD هو $ -0.099633499657036 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defigram مقابل USD هو $ -0.3399544110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defigram مقابل USD هو $ -0.3952501680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defigram مقابل USD هو $ -0.3760173724807767 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.099633499657036
|-7.48%
|30 يوم
|$ -0.3399544110
|-27.63%
|60 يوم
|$ -0.3952501680
|-32.13%
|90 يوم
|$ -0.3760173724807767
|-23.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defigram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-7.48%
-9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Defigram is an instant messaging social software based on the Telegram communication protocol. Users can make barrier-free links between Defigram and Telegram's communities, channels, and users. At the same time, a decentralized wallet service is provided, allowing users to seamlessly experience various defi products while communicating, which greatly improves communication efficiency and reduces communication costs. In line with the goal of serving defi ecology and users, Defigram will make every effort to build a high-quality defi community, provide updated and more complete defi information, and create more valuable usage scenarios for defi products. Features: 1. Have a large number of mainstream blockchain communities and user bases 2. Provide a safe and convenient decentralized wallet service 3. Greatly shorten the distance between defi projects and users (experience defi products directly in the project team) 4. Empower NFT and support NFT authentication for user avatars. Provide space for users to display NFT.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DFG إلى AUD
A$1.9926
|1 DFG إلى GBP
￡0.9963
|1 DFG إلى EUR
€1.1931
|1 DFG إلى USD
$1.23
|1 DFG إلى MYR
RM5.5227
|1 DFG إلى TRY
₺43.542
|1 DFG إلى JPY
¥193.9341
|1 DFG إلى RUB
₽125.0049
|1 DFG إلى INR
₹105.9891
|1 DFG إلى IDR
Rp20,163.9312
|1 DFG إلى PHP
₱72.57
|1 DFG إلى EGP
￡E.62.115
|1 DFG إلى BRL
R$7.5276
|1 DFG إلى CAD
C$1.7712
|1 DFG إلى BDT
৳150.7119
|1 DFG إلى NGN
₦1,915.8849
|1 DFG إلى UAH
₴52.2381
|1 DFG إلى VES
Bs65.19
|1 DFG إلى PKR
Rs344.0556
|1 DFG إلى KZT
₸652.1706
|1 DFG إلى THB
฿42.6564
|1 DFG إلى TWD
NT$40.7253
|1 DFG إلى CHF
Fr1.1193
|1 DFG إلى HKD
HK$9.5694
|1 DFG إلى MAD
.د.م12.4107