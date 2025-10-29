معلومات سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP) في (USD)

سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP) في الوقت الحقيقي هو $23.44. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TXJP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTXJP على الإطلاق هو $ 33.01، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 20.1.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TXJP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeFiGeek Community Japan (TXJP)

القيمة السوقية الحالية لـ DeFiGeek Community Japan هي $ 4.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TXJP يبلغ 210.00K، مع إجمالي عرض 210000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.92M.