سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP)

السعر المباشر لـ 1 TXJP إلى USD:

$23.44
$23.44$23.44
0.00%1D
USD
مخطط أسعار DeFiGeek Community Japan (TXJP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:36:37 (UTC+8)

معلومات سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 33.01
$ 33.01$ 33.01

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

--

--

+4.34%

+4.34%

سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP) في الوقت الحقيقي هو $23.44. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TXJP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTXJP على الإطلاق هو $ 33.01، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 20.1.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TXJP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeFiGeek Community Japan (TXJP)

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

210.00K
210.00K 210.00K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeFiGeek Community Japan هي $ 4.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TXJP يبلغ 210.00K، مع إجمالي عرض 210000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.92M.

سجل سعر DeFiGeek Community Japan (TXJP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFiGeek Community Japan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFiGeek Community Japan مقابل USD هو $ -1.9309450080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFiGeek Community Japan مقابل USD هو $ -4.0191513200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFiGeek Community Japan مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -1.9309450080-8.23%
60 يوم$ -4.0191513200-17.14%
90 يوم$ 0--

ما هو DeFiGeek Community Japan ( TXJP )

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DeFiGeek Community Japan (TXJP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DeFiGeek Community Japan (USD)

كم ستكون قيمة DeFiGeek Community Japan (TXJP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DeFiGeek Community Japan (TXJP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DeFiGeek Community Japan.

تحقق الآن من توقعات سعر DeFiGeek Community Japan!

عملة TXJP إلى العملات المحلية

توكنوميكس DeFiGeek Community Japan (TXJP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DeFiGeek Community Japan (TXJP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TXJP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DeFiGeek Community Japan (TXJP)

كم يساوي DeFiGeek Community Japan (TXJP) اليوم؟
سعر TXJP المباشر في USD هو USD 23.44، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TXJP إلى USD الحالي؟
سعر TXJP إلى USD الحالي هو $ 23.44. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DeFiGeek Community Japan ؟
القيمة السوقية لعملة TXJP هي $ 4.92M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TXJP؟
العرض المتداول لتوكن TXJP هو 210.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TXJP؟
حقق TXJP سعرًا قياسيًا قدره 33.01 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TXJP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 20.1 TXJP.
ما هو حجم تداول TXJP؟
حجم تداول TXJP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TXJP هذا العام؟
قد يرتفع TXJP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TXJP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:36:37 (UTC+8)

