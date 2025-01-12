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سعر Defibox bRAM (BRAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Defibox bRAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.58K - تغيير سعر Defibox bRAM خلال اليوم هو +0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Defibox bRAM (BRAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.35% 30 يوم $ 0 -22.73% 60 يوم $ 0 -18.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Defibox bRAM (BRAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Defibox bRAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00127145$ 0.00127145 $ 0.00127145 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -13.97%

معلومات سوق Defibox bRAM (BRAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: