سعر Defibox bRAM (BRAM)
سعر Defibox bRAM (BRAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defibox bRAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.58K
- تغيير سعر Defibox bRAM خلال اليوم هو +0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defibox bRAM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-22.73%
|60 يوم
|$ 0
|-18.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defibox bRAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+0.35%
-13.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRAM is a RAM resource certificate issued by Defibox. This certificate can be transferred, traded and participated in more Defi gameplay at will.
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