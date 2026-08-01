سعر DeFiance Media اليوم

السعر المباشر لمشروع DeFiance Media (DFTV) اليوم هو $ 0.00439495، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DFTV الحالي إلى USD هو $ 0.00439495 لكل DFTV.

يحتل DeFiance Media حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,949، مع عرض متداول قدره 10.00M DFTV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DFTV بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085642، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00429192.

على المدى القصير، تحرك DFTV بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.91.

معلومات سوق DeFiance Media (DFTV)

القيمة السوقية $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K الحجم (24 ساعة) $ 16.91$ 16.91 $ 16.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

القيمة السوقية الحالية لـ DeFiance Media هي $ 43.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.91. العرض المتداول لـ DFTV يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 9999933.342481. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.95K.