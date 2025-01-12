احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DSS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DSS.

سعر Defi Shopping Stake (DSS) المباشر لليوم هو USD 0.03269719 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Defi Shopping Stake الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.80 - تغيير سعر Defi Shopping Stake خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Defi Shopping Stake (DSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ -0.0056916064 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ -0.0030380201 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ +0.01169915402369837 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0056916064 -17.40% 60 يوم $ -0.0030380201 -9.29% 90 يوم $ +0.01169915402369837 +55.72%

تحليل سعر Defi Shopping Stake (DSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Defi Shopping Stake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Defi Shopping Stake (DSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: