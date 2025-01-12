سعر Defi Shopping Stake (DSS)
سعر Defi Shopping Stake (DSS) المباشر لليوم هو USD 0.03269719. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defi Shopping Stake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.80
- تغيير سعر Defi Shopping Stake خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ -0.0056916064 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ -0.0030380201 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defi Shopping Stake مقابل USD هو $ +0.01169915402369837 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0056916064
|-17.40%
|60 يوم
|$ -0.0030380201
|-9.29%
|90 يوم
|$ +0.01169915402369837
|+55.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defi Shopping Stake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DSS is a Defi-oriented enhancement of the Loyalty program system which each wallet address used for payment will automatically be used for bonus recognition after each order is completed. The customer's rewards points will be recognized with the smart contract and available for Spending at any time.
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