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سعر DeFi Pulse Index (DPI) المباشر لليوم هو USD 143.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.21M . يتم تحديث سعر DPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Pulse Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.35K - تغيير سعر DeFi Pulse Index خلال اليوم هو +1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 169.01K

أداء سعر DeFi Pulse Index (DPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +2.76 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +70.0713741780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +121.2304943460 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +61.647809478825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.76 +1.97% 30 يوم $ +70.0713741780 +48.91% 60 يوم $ +121.2304943460 +84.62% 90 يوم $ +61.647809478825 +75.54%

تحليل سعر DeFi Pulse Index (DPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Pulse Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 138.1$ 138.1 $ 138.1 24 ساعة مرتفع $ 145.98$ 145.98 $ 145.98 عالية طوال الوقت $ 656.49$ 656.49 $ 656.49 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) +1.97% تغير السعر (7 أيام) -15.95%

معلومات سوق DeFi Pulse Index (DPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: