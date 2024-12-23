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سعر DeFi Pulse Index (DPI)

USD

مخطط سعر DeFi Pulse Index (DPI) المباشر

$143.26
$143.26$143.26
+1.90%(1D)

سعر DeFi Pulse Index (DPI) لليوم

سعر DeFi Pulse Index (DPI) المباشر لليوم هو USD 143.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.21M. يتم تحديث سعر DPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Pulse Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.35K
- تغيير سعر DeFi Pulse Index خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 169.01K

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أداء سعر DeFi Pulse Index (DPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +2.76 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +70.0713741780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +121.2304943460 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +61.647809478825 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.76+1.97%
30 يوم$ +70.0713741780+48.91%
60 يوم$ +121.2304943460+84.62%
90 يوم$ +61.647809478825+75.54%

تحليل سعر DeFi Pulse Index (DPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Pulse Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 138.1
$ 138.1$ 138.1

$ 145.98
$ 145.98$ 145.98

$ 656.49
$ 656.49$ 656.49

-1.03%

+1.97%

-15.95%

معلومات سوق DeFi Pulse Index (DPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M

$ 64.35K
$ 64.35K$ 64.35K

169.01K
169.01K 169.01K

ما هو DeFi Pulse Index ( DPI )

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المصدر DeFi Pulse Index (DPI)

الموقع الرسمي

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A$229.216
1 DPI إلى GBP
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1 DPI إلى EUR
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1 DPI إلى USD
$143.26
1 DPI إلى MYR
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1 DPI إلى JPY
¥22,421.6226
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1 DPI إلى INR
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