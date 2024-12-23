سعر DeFi Pulse Index (DPI)
سعر DeFi Pulse Index (DPI) المباشر لليوم هو USD 143.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.21M. يتم تحديث سعر DPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Pulse Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.35K
- تغيير سعر DeFi Pulse Index خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 169.01K
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خلال اليوم، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +2.76 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +70.0713741780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +121.2304943460 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Pulse Index مقابل USD هو $ +61.647809478825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.76
|+1.97%
|30 يوم
|$ +70.0713741780
|+48.91%
|60 يوم
|$ +121.2304943460
|+84.62%
|90 يوم
|$ +61.647809478825
|+75.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Pulse Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
+1.97%
-15.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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