سعر DeFi Land Gold (GOLDY)
سعر DeFi Land Gold (GOLDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOLDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Land Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23
- تغيير سعر DeFi Land Gold خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-4.26%
|60 يوم
|$ 0
|-2.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Land Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.08%
-0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GOLDY is an in-game utility token for DeFi Land game. It is used for crafting, repairing, upgrading, competing and more.
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