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سعر DeFi Land Gold (GOLDY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOLDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Land Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23 - تغيير سعر DeFi Land Gold خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DeFi Land Gold (GOLDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Land Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ 0 -4.26% 60 يوم $ 0 -2.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeFi Land Gold (GOLDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Land Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01633447$ 0.01633447 $ 0.01633447 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.16%

معلومات سوق DeFi Land Gold (GOLDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: