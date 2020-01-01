توكنوميكس DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) الموقع الرسمي: https://defikingdoms.com/crystalvale/ اشتر CRYSTAL الآن!

توكنوميكس DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 999.36K $ 999.36K $ 999.36K إجمالي العرض: $ 236.23M $ 236.23M $ 236.23M العرض المتداول: $ 151.47M $ 151.47M $ 151.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 34.6 $ 34.6 $ 34.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00505587 $ 0.00505587 $ 0.00505587 السعر الحالي: $ 0.00659778 $ 0.00659778 $ 0.00659778 معرفة المزيد عن سعر DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

توكنوميكس DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRYSTAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRYSTAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRYSTAL، استكشف السعر المباشر لتوكن CRYSTAL!

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