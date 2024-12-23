احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRYSTAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRYSTAL.

سعر DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) المباشر لليوم هو USD 0.00960181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.43M . يتم تحديث سعر CRYSTAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Kingdoms Crystal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.63K - تغيير سعر DeFi Kingdoms Crystal خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 149.27M

أداء سعر DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Kingdoms Crystal مقابل USD هو $ -0.000142083932354335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Kingdoms Crystal مقابل USD هو $ -0.0011968934 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Kingdoms Crystal مقابل USD هو $ +0.0003228454 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Kingdoms Crystal مقابل USD هو $ +0.0001172243478175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000142083932354335 -1.45% 30 يوم $ -0.0011968934 -12.46% 60 يوم $ +0.0003228454 +3.36% 90 يوم $ +0.0001172243478175 +1.24%

تحليل سعر DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Kingdoms Crystal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00935818$ 0.00935818 $ 0.00935818 24 ساعة مرتفع $ 0.00989536$ 0.00989536 $ 0.00989536 عالية طوال الوقت $ 34.6$ 34.6 $ 34.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -18.19%

معلومات سوق DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: