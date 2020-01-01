توكنوميكس DeFi Growth Index (DGI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFi Growth Index (DGI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFi Growth Index (DGI) The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview اشتر DGI الآن!

توكنوميكس DeFi Growth Index (DGI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFi Growth Index (DGI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 194.47K $ 194.47K $ 194.47K إجمالي العرض: $ 172.04K $ 172.04K $ 172.04K العرض المتداول: $ 172.04K $ 172.04K $ 172.04K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 194.47K $ 194.47K $ 194.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 السعر الحالي: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 معرفة المزيد عن سعر DeFi Growth Index (DGI)

توكنوميكس DeFi Growth Index (DGI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFi Growth Index (DGI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DGI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DGI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DGI، استكشف السعر المباشر لتوكن DGI!

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