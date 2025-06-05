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سعر DeFi Growth Index (DGI) المباشر لليوم هو USD 0.929002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.86K . يتم تحديث سعر DGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Growth Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DeFi Growth Index خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 157.00K

أداء سعر DeFi Growth Index (DGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.1334323714 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.3529126241 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.0471604890781239 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.1334323714 +14.36% 60 يوم $ +0.3529126241 +37.99% 90 يوم $ +0.0471604890781239 +5.35%

تحليل سعر DeFi Growth Index (DGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Growth Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -19.89%

معلومات سوق DeFi Growth Index (DGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: