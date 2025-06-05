سعر DeFi Growth Index (DGI)
سعر DeFi Growth Index (DGI) المباشر لليوم هو USD 0.929002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.86K. يتم تحديث سعر DGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Growth Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DeFi Growth Index خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 157.00K
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خلال اليوم، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.1334323714 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.3529126241 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Growth Index مقابل USD هو $ +0.0471604890781239 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.1334323714
|+14.36%
|60 يوم
|$ +0.3529126241
|+37.99%
|90 يوم
|$ +0.0471604890781239
|+5.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Growth Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-19.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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