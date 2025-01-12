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سعر DeFi Franc (DCHF) المباشر لليوم هو USD 0.831229 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Franc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42 - تغيير سعر DeFi Franc خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DeFi Franc (DCHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ -0.1993387720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ -0.2340507288 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.1993387720 -23.98% 60 يوم $ -0.2340507288 -28.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeFi Franc (DCHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.53%

معلومات سوق DeFi Franc (DCHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: