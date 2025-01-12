سعر DeFi Franc (DCHF)
سعر DeFi Franc (DCHF) المباشر لليوم هو USD 0.831229. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Franc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42
- تغيير سعر DeFi Franc خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ -0.1993387720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ -0.2340507288 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Franc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.1993387720
|-23.98%
|60 يوم
|$ -0.2340507288
|-28.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Franc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Defi Franc (in short DCHF) is an overcollateralized stablecoin pegged to the value of one Swiss Franc. The decentralized borrowing protocol allows drawing 0% interest loans against ETH, wBTC and interest bearing assets (LP Tokens) used as collateral. The protocol offers capital efficiency borrowing thanks to a minimum collateral ratio of 110%. The DeFi Franc protocol is a friendly fork and further developed version of the Liquity protocol and their stablecoin LUSD. In comparison, the DCHF is pegged to the value of one Swiss Franc (CHF) instead of the USD, allows for more collateral types and is designed to support native leverage on cryptos and Yield Generating Assets. At any time the DCHF can be redeemed against the underlying collateral at face value of one CHF. Because the DCHF from the taken Loans are freshly minted, the DeFi Franc does not suffer from a rat’s tail like assets that went through coin-mixers. Therefore new DCHFs are fungible.
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