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سعر Defi For You (DFY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.27K . يتم تحديث سعر DFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Defi For You الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.99 - تغيير سعر Defi For You خلال اليوم هو +4.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 601.42M

أداء سعر Defi For You (DFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Defi For You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Defi For You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Defi For You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Defi For You مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.66% 30 يوم $ 0 -1.36% 60 يوم $ 0 -16.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Defi For You (DFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Defi For You: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.27096$ 0.27096 $ 0.27096 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +4.66% تغير السعر (7 أيام) -16.87%

معلومات سوق Defi For You (DFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: