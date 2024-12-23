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سعر Defender Bot (DFNDR) المباشر لليوم هو USD 0.03462931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M . يتم تحديث سعر DFNDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Defender Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.30K - تغيير سعر Defender Bot خلال اليوم هو -5.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.45M

أداء سعر Defender Bot (DFNDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ -0.00184356208547384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ +0.0001193360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ +0.0032280507 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ -0.009875051873642075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00184356208547384 -5.05% 30 يوم $ +0.0001193360 +0.34% 60 يوم $ +0.0032280507 +9.32% 90 يوم $ -0.009875051873642075 -22.18%

تحليل سعر Defender Bot (DFNDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Defender Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03180692$ 0.03180692 $ 0.03180692 24 ساعة مرتفع $ 0.03976489$ 0.03976489 $ 0.03976489 عالية طوال الوقت $ 0.299994$ 0.299994 $ 0.299994 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -5.05% تغير السعر (7 أيام) +5.17%

معلومات سوق Defender Bot (DFNDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: