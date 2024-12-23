سعر Defender Bot (DFNDR)
سعر Defender Bot (DFNDR) المباشر لليوم هو USD 0.03462931. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.92M. يتم تحديث سعر DFNDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Defender Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.30K
- تغيير سعر Defender Bot خلال اليوم هو -5.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.45M
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خلال اليوم، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ -0.00184356208547384 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ +0.0001193360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ +0.0032280507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Defender Bot مقابل USD هو $ -0.009875051873642075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00184356208547384
|-5.05%
|30 يوم
|$ +0.0001193360
|+0.34%
|60 يوم
|$ +0.0032280507
|+9.32%
|90 يوم
|$ -0.009875051873642075
|-22.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Defender Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-5.05%
+5.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
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₹2.9414135914
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