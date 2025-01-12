سعر DEEZ NUTS (DEEZNUTS)
سعر DEEZ NUTS (DEEZNUTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEEZNUTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEEZ NUTS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.77
- تغيير سعر DEEZ NUTS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEEZ NUTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEEZ NUTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEEZ NUTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEEZ NUTS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.86%
|60 يوم
|$ 0
|-17.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEEZ NUTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deez Nuts Game is a fun, meme-driven gaming project leveraging the popularity of internet culture to create engaging, fast-paced games. Our flagship game, "Deez Nuts," is a lighthearted, easy-to-play game designed to appeal to a wide audience, from casual gamers to meme enthusiasts. Built on blockchain technology, Deez Nuts Game allows players to enjoy a seamless gaming experience while participating in the ever-evolving world of digital assets.
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