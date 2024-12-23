سعر DeepOnion (ONION)
سعر DeepOnion (ONION) المباشر لليوم هو USD 0.02038524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 409.36K. يتم تحديث سعر ONION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeepOnion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.85
- تغيير سعر DeepOnion خلال اليوم هو +5.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.08M
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خلال اليوم، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ +0.0009732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ -0.0127968507 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ -0.0078603079 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0009732
|+5.01%
|30 يوم
|$ -0.0127968507
|-62.77%
|60 يوم
|$ -0.0078603079
|-38.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeepOnion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.01%
-9.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"
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