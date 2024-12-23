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سعر DeepOnion (ONION) المباشر لليوم هو USD 0.02038524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 409.36K . يتم تحديث سعر ONION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeepOnion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.85 - تغيير سعر DeepOnion خلال اليوم هو +5.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.08M

أداء سعر DeepOnion (ONION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ +0.0009732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ -0.0127968507 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ -0.0078603079 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeepOnion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0009732 +5.01% 30 يوم $ -0.0127968507 -62.77% 60 يوم $ -0.0078603079 -38.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeepOnion (ONION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeepOnion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01938236$ 0.01938236 $ 0.01938236 24 ساعة مرتفع $ 0.02104433$ 0.02104433 $ 0.02104433 عالية طوال الوقت $ 20.2$ 20.2 $ 20.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +5.01% تغير السعر (7 أيام) -9.87%

معلومات سوق DeepOnion (ONION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: