توكنوميكس Deep Whales AI (DEEPAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Deep Whales AI (DEEPAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Deep Whales AI (DEEPAI) Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. الموقع الرسمي: https://www.deepwhalesai.ai/ اشتر DEEPAI الآن!

توكنوميكس Deep Whales AI (DEEPAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Deep Whales AI (DEEPAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02594765 $ 0.02594765 $ 0.02594765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00317829 $ 0.00317829 $ 0.00317829 السعر الحالي: $ 0.01339385 $ 0.01339385 $ 0.01339385 معرفة المزيد عن سعر Deep Whales AI (DEEPAI)

توكنوميكس Deep Whales AI (DEEPAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Deep Whales AI (DEEPAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEEPAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEEPAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEEPAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DEEPAI!

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