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سعر Deep Whales AI (DEEPAI) المباشر لليوم هو USD 0.01229514 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر DEEPAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deep Whales AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.26K - تغيير سعر Deep Whales AI خلال اليوم هو -9.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Deep Whales AI (DEEPAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ -0.00133096320178247 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ +0.0029298679 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ -0.0023324519 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00133096320178247 -9.76% 30 يوم $ +0.0029298679 +23.83% 60 يوم $ -0.0023324519 -18.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deep Whales AI (DEEPAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep Whales AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01213423$ 0.01213423 $ 0.01213423 24 ساعة مرتفع $ 0.01459106$ 0.01459106 $ 0.01459106 عالية طوال الوقت $ 0.02594765$ 0.02594765 $ 0.02594765 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -9.76% تغير السعر (7 أيام) -29.61%

معلومات سوق Deep Whales AI (DEEPAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: