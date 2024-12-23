سعر Deep Whales AI (DEEPAI)
سعر Deep Whales AI (DEEPAI) المباشر لليوم هو USD 0.01229514. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر DEEPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deep Whales AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.26K
- تغيير سعر Deep Whales AI خلال اليوم هو -9.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ -0.00133096320178247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ +0.0029298679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ -0.0023324519 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deep Whales AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00133096320178247
|-9.76%
|30 يوم
|$ +0.0029298679
|+23.83%
|60 يوم
|$ -0.0023324519
|-18.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deep Whales AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-9.76%
-29.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.
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