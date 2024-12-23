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سعر Deenar Gold (DEEN) المباشر لليوم هو USD 78.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 278.66K . يتم تحديث سعر DEEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deenar Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.26 - تغيير سعر Deenar Gold خلال اليوم هو +1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.53K

أداء سعر Deenar Gold (DEEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ +0.901696 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ -7.6423681480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ -8.1418449360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.901696 +1.16% 30 يوم $ -7.6423681480 -9.68% 60 يوم $ -8.1418449360 -10.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deenar Gold (DEEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deenar Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 77.66$ 77.66 $ 77.66 24 ساعة مرتفع $ 78.97$ 78.97 $ 78.97 عالية طوال الوقت $ 104.16$ 104.16 $ 104.16 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) -3.60%

معلومات سوق Deenar Gold (DEEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: