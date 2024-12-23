سعر Deenar Gold (DEEN)
سعر Deenar Gold (DEEN) المباشر لليوم هو USD 78.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 278.66K. يتم تحديث سعر DEEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deenar Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.26
- تغيير سعر Deenar Gold خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.53K
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خلال اليوم، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ +0.901696 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ -7.6423681480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ -8.1418449360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deenar Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.901696
|+1.16%
|30 يوم
|$ -7.6423681480
|-9.68%
|60 يوم
|$ -8.1418449360
|-10.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deenar Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.16%
-3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.
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