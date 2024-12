ما هو Deenar Gold ( DEEN )

Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Deenar Gold (DEEN) مستند تقني الموقع الرسمي